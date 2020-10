Espeluznante: el duro relato de Maribel Guardia

La actriz y conductora de televisión costarricense de 61 años, Maribel Guardia, es una de las figuras más queridas de la televisión. Todos los días en el programa de la señal Televisa “Hoy”, la ex esposa de Joan Sebastián alegra a los televidentes y comparte sus secretos.

Pero Maribel quiso incursionar en algo propio, por lo que lanzó su propia transmisión en vivo que se emitirá por Youtube lunes, miércoles y viernes a las 3 de la tarde. Fue en su primer programa donde contó lo que tuvo que vivir de niña.

“Varias veces me metieron la mano por mi faldita y era pues... aterrorizante. Yo me acuerdo que iba con mi faldita a la escuela agarradita porque me iban metiendo mano, yo de 10 u 11 años. No es justo que un hombre diga que te puede faltar el respeto solo porque tenemos un escote o una minifalda”, contó conmovida la actriz en “Maribel Guardia Live”.

Pero también, Guardia quiso dejar una bonita reflexión a sus seguidores: “Es un programa de entretenimiento, para que la gente se divierta, se la pase bien. Hay tantas tonterías que hay que hacer a un lado, pero sobre todo lo más importante es la actitud y la alegría de vivir, eso es fundamental para todo lo que quieras conseguir en la vida”.

Finalmente, la ex esposa de Joan Sebastián contó el verdadero objetivo de su programa en Youtube: “Yo no quiero hablar de cosas tristes que hay muchísimas, quiero inspirar a la gente que en medio de todo esto podemos salir adelante, tener una buena actitud, siempre traer una sonrisa y tratar de tener esta energía para enfrentar la vida y los problemas”.