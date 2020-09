Demencial amenaza de Adabel Guerrero a Moria Casán: "Te corto la lengua y..."

Adabel Guerrero se despidió del Cantando 2020 muy rápidamente. Tan solo estuvo presente durante cuatro galas y quedó eliminada en votación telefónica frente a Esmeralda Mitre.

Ahora, confesó estar furiosa con Moria Casán y le hizo una dura advertencia en vivo por la pantalla de Ciudad Magazine: "No te metas con mi familia porque te corto la lengua y me la como".

Recordemos que la bailarina y la jurado vienen protagonizando un duro enfrentamiento desde hace varias semanas. Moria afirmó en un móvil con Los Ángeles de la mañana que Marcelo Durán, el ex novio de la bailarina, la llevó a realizarse numerosas intervenciones estéticas: "La hizo toda, de pies a cabeza, eso es lo que dice él, y ella me pidió que le criticara lo que quiera en la pista, siempre y cuando no toque el tema de su novio".

Indignada, la Adabel contraatacó: "Moria me está demostrando que es una mala persona, no sé si será así con todo el mundo, pero conmigo sí". Y agregó: "Le pedí que no hable del tema y otra vez lo vuelve a hablar, me doy cuenta que es una mala mina".