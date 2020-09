Moria Casán y Nacha Guevara protagonizaron un tenso cruce: "Que Dios te perdone"

En la gala de anoche del Cantando 2020, Moria Casán se refirió a su colega como "mano chanta", haciendo alusión al momento en el que Nacha Guevara le pidió a Lizardo Ponce que alzara las manos frente a ella.

Rápidamente, Nacha tomó el micrófono y expresó: "No es que molesta lo que dice Moria porque la conozco mucho, pero dejémoslo pasar. Cuando se meten con la chantada de lo espiritual, no es que me hiera, pero...". Lejos de quedarse callada, Casán la interrumpió: "La imposición de manos es una chantada". Y Guevara, retrucó: "Que Dios te perdone".

Sin embargo, Moria tuvo la palabra final y lanzó: "Ay por favor. Gracias universo por hacerme tan divina persona, buena gente, leal y no traicionera. No estoy comparándome con nadie porque no me interesa. Las comparaciones son siempre negativas porque uno siempre va a ser mejor. Hablo de mí totalmente".

Luego, al ver replicada la discusión en varios medios de comunicación, Casán utilizó sus redes para explicar que no está enemistada con su compañera. "No fue pelea, es un souvenir. Yendo autopista por colectora, no da", escribió en Twitter.