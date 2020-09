La furia de Brenda Asnicar contra una seguidora que cuestionó su cuerpo: "Chupate una ..."

En varias oportunidades, Brenda Asnicar ha luchado contra quienes se ensañan contra ella en las redes sociales señalando su "delgadez extrema". En más de una ocasión, la actriz y cantante ha tenido que salir a aclarar y hacer descargos sobre su peso y su físico.

Un reciente posteo de Brenda en Instagram generó otra vez un debate sobre el aspecto de la artista y ella no dudó en salir con los tapones de punta a responder. En la imagen se puede ver a la joven frente al espejo mostrando sus abdominales.

View this post on Instagram ud83eudde1 A post shared by BANDIDA (@basnicar) on Sep 2, 2020 at 11:32am PDT

Una usuaria le comentó "Comete un guiso Antonella" en la foto. Rápidamente, al ver el comentario, le respondió sin dudarlo: "Chupate una p...".

Recordemos que no es la primera vez que la actriz tiene que salir a aclarar los tantos. Hace unas semanas, la artista decidió realizó un fuerte descargo: "Muchas gracias por los mensajes hermosos que me defienden de las estupideces que dice la gente de mí. No puedo creer que esta sociedad siga opinando así del cuerpo, que las mujeres hablen así de las mujeres. Quiéranse más. Yo me amo".

"Me siento tan triste que en vez de pensar en mi arte piensen en mi cuerpo. Y no se preocupan si la otra persona sufre al leer esos comentarios", agregó la artista. "Yo no me voy a avergonzar por subir una foto de mi cuerpo. Yo me amo. A mí solo me importa lo que me dice mi familia, que me quiere y me cuida", completó.