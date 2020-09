Lapidario pronóstico del romance entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega: "Les doy 3 meses"

Un romance inesperado sorprendió a todos los medios de comunicación. Julieta Prandi reveló que está de novia con Emanuel Ortega. Tras la confirmación, la expareja del músico, Ana Paula Dutil, rompió el silencio.

"Yo ya sabía que Emanuel estaba iniciando una relación con Julieta, no es que me enteré por los medios. Me lo contó él y me pareció muy sano, me gustó mucho. Inclusive fue antes de que se haga público. Yo le deseo lo mejor, se merece ser feliz y su familia quiere su felicidad. Es muy feo todo lo que se dijo, dejar mal parada a la familia de Emanuel... Conviví 20 años con la familia de Emanuel y son maravillosos. Que digan que ellos planearon mi vuelta a Argentina para reconquistarlo es una locura. Es todo mentira", declaró.

Con respecto a Prandi, Dutil remarcó: “Me parece divina, ojalá que les vaya bien”.

En este contexto, la revista Caras publicó una nota sobre el romance. "Con Emanuel estoy muy bien", fue la textual de la modelo-

Rápidamente, Analía Franchín opinó: "Perdón, les doy tres meses más (de noviazgo)".