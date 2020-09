Mirá qué famosa actriz argentina dijo que no se pone la vacuna contra el coronavirus "ni loca"

En diálogo con el portal Infobae, la actriz Romina Ricci habló sobre las consecuencias de la pandemia de coronavirus. "Es algo que nos tomó de sorpresa en todos los ámbitos. Está complicado. La pandemia fue algo que tomó muy de sorpresa y que, evidentemente, se junta con otras cuestiones y hacen un combo explosivo. Veo difícil esta especie de pozo en el que nos vamos metiendo, pero creo que se va a poder salir. Va a haber que estar juntos y tirar todos para el mismo lado”, comentó con un dejo de esperanza.

Con respecto a la crisis económica y si planea irse del país junto a su familia, la artista respondió: "Sí, pero no por una cuestión de que me quiero ir de mi país, sino por otras cosas externas. Soy muy curiosa y me gusta viajar, me gusta aprender nuevos idiomas. En ese sentido”.

Al ser consultada sobre una posible vacuna contra el coronavirus, la ex pareja de Fito Páez fue contundente: “¡No me la pongo pero ni loca!...Me parece que hay que esperar un poco más de tiempo, ¿no? Para ver cuáles son los efectos reales digamos. Hace poco, hay una que fue para atrás. Tengo amigas que me dicen: 'Yo me la pongo igual y sea lo que sea. Igual si me tengo que morir, me voy a morir'. También tengo amigos y médicos que me dicen: 'Hay que esperar un poco'”.