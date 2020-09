Imperdible: con un impactante video Karol G celebró el billón de views de "Tusa"

View this post on Instagram

Esta fue la primera vez que cante esta canciu00f3n en vivo ... Cuu00e1nto tiempo ha pasado y cuantas cosas llegaron a mi vida despuu00e9s de esta canciu00f3n ud83eudd84ud83eudd84ud83eudd84 Mu00e1s en un #1 en muchos pau00edses, fue ver que era nu00famero uno en sus corazones, ver que era la canciu00f3n favorita de millones al mismo tiempo, que sin importar el lenguaje se conectaron con ella personas de todo el mundo, ver sus videos pasu00e1ndola brutal con ella y lo mejor de todo CANTARLA EN VIVO CON TODOS USTEDES ud83eudd8bud83eudd8bud83eudd8b Hoy son 1 Billu00f3n de Views en YouTube (LA PRIMERA CANCIu00d3N Mu00cdA EN LOGRAR ESTA CIFRA) y mu00e1s de 4 Billones en streamings digital ud83dude4fud83cudffd Lo celebru00f3 con ustedes que fueron quienes lo hicieron posible ud83dudc9cud83dudc9cud83dudc9cGRACIAS INFINITAS