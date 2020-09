Claudia Fontán se quebró al hablar de su experiencia con el covid-19

Con lágrimas en los ojos, ayer invitada a PH, Podemos hablar, Claudia Fontán contó cómo vivió sus días con coronavirus y los pensamientos que le rondaban en la cabeza durante su aislamiento. "Me quedé sensible, estuve sensible todos esos 20 días que estuve en casa con el COVID. Todo me hace llorar", reveló al aire. "Cuando ves el positivo… Es como un demonio muy temido, el infierno tan temido de saber que te enfermaste", agregó.

La conductora se hizo el hisopado inmediatamente después de presentar fiebre. Lo primero que realizó fue comunicarse con los productores de la radio, explicar su situación y le dijeron que varios de sus compañeros se encontraban con síntomas. "Casi todos los integrantes de los dos equipos de la radio tuvimos coronavirus. Por suerte todos estamos bien, gracias a Dios, solo tuvimos síntomas leves", señaló.

"Cuando estás en una situación extrema pensás: '¿Cuándo va a ser el día en el que ya no pueda respirar y me tengan que internar?'", manifestó. "Pensaba mucho en mi hija porque vivo sola con ella, que tiene 15 años, y decía: '¿Qué hago si me tengo que ir?'", agregó entre lágrimas.

"Me sentí tan contenida y bendecida por el amor de la gente, por mis amigas, casi que no puedo ni hablar", expresó emocionada. "La veía a mi hija Antonia y decía: 'Esta chica va a saber qué hacer en la casa si yo me llego a enfermar más'. Uno tiene la sensación de que los hijos son siempre bebés, pero uno necesita que los hijos nos necesiten", concluyó.