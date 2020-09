Cinthia Fernández develó el extraño pedido de Baclini durante su primera vez en la intimidad

Cinthia Fernández y Martín Baclini volvieron a verse las caras frente a frente luego de la polémica separación que los tuvo como protagonistas.

Fue en La previa del Cantando, programa conducido por Lizardo Ponce y Lourdes Sánchez, dado que ambos se suman al certamen de canto. Ahí fue donde ella reveló un insólito pedido que le hizo el empresario el primer día que tuvieron intimidad como pareja.

"¿Qué tiene el petiso, Cinthia? ¿Qué tiene para tener tanto levante?", le preguntó Ponce. Y ella respondió: "Es bueno en la cama".

Luego, la bailarina sumó detalles: "Es bueno en la cama. Y no les puedo explicar lo que me hizo el primer día que estuvimos. Me tiró un Osho en medio de eso. ¡Un horror! Me dijo que tenía que respirar. En medio del acto me tiró un mantra. Me dijo 'acá hay que respirar'. Y empezó a hacer un ruido".