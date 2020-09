20 años después: “la peliteñida” de Betty La Fea impresionó con un bikini ultra cavado

View this post on Instagram

A falta de sol, Playa, arena , color, se le tiene, lluvia, terraza, cemento y blancoxxxx ! Y antes de que me digan que me ponga al sol , les voy a contar cierta historia! Tengo absolutamente prohibido volver a tomar sol en mi vida, me hace mucha falta, obviamente, amoooo el sol, tirarme en la playa o en la piscina, agarrar un poco de color, pero tuve un suceso en el 2016, doloroso, muy asustador, medicos, cirugias, y mini cirugiu0301as y que por un milagro de Dios, todaviu0301a estoy en este mundo, (sin ser trau0301gica) primero, cada 3 meses, luego cada 6 meses, y ahora puedo cada anu0303o, ir a donde mi Dermatologo(Juan Carlos Martiu0301nez) que lo amo, a revisarme todo el cuerpo con una lupa, a que no haya ninguu0301n lunar peligroso, y cada vez que me encuentran uno, me toca someterme a las mini cirugiu0301as, tengo unas 25 o un poco mau0301s cicatrices en el cuerpo, mau0301s que todo espalda , que me importa un pito tener, ya que las amo, y que me recuerdan lo bendecida que estoy por la oportunidad de estar en este mundo! Disfrutando de los miu0301os, mi familia, mis hijos, saber que estoy aquiu0301 para compartir sus logros, suenu0303os, dolores, sus alegrias, etc y cuando me siento cansada, agotada, me devuelvo a ese diciembre del 2016 y doy las gracias de poder estar aquiu0301! A pesar de la adversidad y demau0301s! Que nos queda? La Fe, es mi consejo, vive esta vida con la Fe, sigue este camino con ella, sin eso, seriu0301a todo mau0301s difiu0301cil! Foto: no me acuerdo si @ivettecepeda o @sophiaperezc