Nuevo round: los invitados de Andy Kusnetzoff y Juana Viale para este fin de semana

Este sau0301bado desde las 21.30 hs, @juanavialeoficial recibirau0301 a: . Sergio Berni @sergioberniarg Soledad Acunu0303a @soledad_acunia Gabriel Levinas @gabriellevinas Guido Giana @guidogiana . Mientras que el domingo desde las 13.30 hs, estarau0301n junto a Juana Viale en la #MesazaEnCasa: . Juanchi Baleirou0301n @juanchib Cecilia Milone @ceciliamilone Juan Marconi @juanmarconi Rodrigo Vagoneta @rodrigovagonetashows . Prendete a @eltrecetv