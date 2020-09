Flor Peña develó su misterioso lanzamiento: ¿qué es FdeFlor?

En tiempos de pandemia y aislamiento, los proyectos de muchos artistas se encuentran parados. Es por eso que muchos famosos intentan afrontar esta nueva realidad que les toca vivir reinventándose.

Aunque Florencia Peña tiene ya cerrado su futuro más próximo en lo laboral, un nuevo programa en Telefe y entradas vendidas para una versión teatral de Casados con hijos que tuvo que reprogramarse, mientras tanto apostó a un nuevo lanzamiento de su marca.

La actriz lanzó FdeFLOR, una tienda virtual que refleja su estilo de vida. "Es un espacio donde me siento libre para contarles acerca de mi mundo, lo que me inspira, las prendas que me gustan, los aromas, los colores y todo aquello que me hace bien", declaró ante la prensa durante el lanzamiento de la web.

Hablamos de una tienda digital con diferentes marcas de ropa, calzado y decoración. "FdeFLOR es un una plataforma que creé para estar más cerca, una comunidad donde encontramos la posibilidad de ser mujeres extraordinarias. No por lo que lucimos o el cuerpo que tenemos, sino por lo que soñamos ser y lo que hacemos para conseguirlo. Porque somos Mujeres de acción. Somos mujeres con actitud. No solo lleva mi Identidad e impronta, también la de un equipo de expertos que me acompañan a la par.", dice a modo de presentación.

El videoclip que acompañó el lanzamiento tiene música de Mariano Otero, dirección de cámara y fotografía de Matías Mesa y participaciones especiales de Cande Molfese, las performers Molotov y Miuka y las voces de Marcelo Polino, Marley, Yanina Latorre y Marcela Taboada.