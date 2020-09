Confirman fecha de estreno para la precuela de Game of Thrones

HBO confirmó la fecha de estreno para la precuela de la exitosa serie Game of Thrones. Llegará en 2022 bajo el título House of the Dragon, según comentó el presidente del canal, Casey Bloys.

Aunque ya se estipulaba que su estreno tendría lugar en algún momento de 2022, la pandemia de coronavirus frenó por completo su producción y no se volvió a saber detalles del proyecto. "El equipo está reunido diseñando la historia en estos momentos. Supongo que la veremos en antena durante el 2022", explicó Bloys en enero a Variety, pero tras postergar todas las grabaciones se pensó que la precuela peligraba. Hasta ahora.

La confirmación llega luego de que HBO ganara varios Emmys gracias a series como Watchmen o Succession. Bloys le aseguró a Deadline que el casting para la serie está actualmente en marcha, y que el drama sigue en camino para su estreno en 2022.

La serie se enfocará en la historia familiar de los Targaryen. Contará con 10 episodios y George R. R. Martin será el productor y Ryan J. Condal el guionista.

House of the Dragon será la primera serie derivada de Game of Thrones. La historia tiene lugar 300 años antes de los acontecimientos vistos en la serie original. Se enfocará en los acontecimientos de The Dance of the Dragons (aconteció entre 129 y 131 d.C), que narra la guerra de sucesión que tuvo lugar dentro de la casa Targaryen, en la que Aegon II peleó contra su media hermana Rhaenrya por el trono que dejó Viserys I Targaryen.