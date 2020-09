Pepito Cibrián pone a la venta su lujosa colección de 400 anillos: "Me voy a prostituir"

Pepe Cibrián siempre fue un referente del mundo del espectáculo nacional en lo referido su colección de anillos. Ahora, el ex jurado del Cantando 2020 decidió ponerlos a la venta.

"En estos momentos uno tiene que estar más liviano de equipaje. Por eso, es que voy a vender parte de mí. Me voy a prostituir vendiendo anillos", contó durante una entrevista con Clarín.

La venta será de forma online. Los precios oscilan entre 9.000 y 22.000 pesos. Todos los detalles se encuentran en su cuenta de Instagram. Además, también abrió una cuenta especial llamada @coleccionpcibrian. La colección cuenta de más de 400 anillos de diferentes colores, texturas y tamaños.

"Forman parte de mí", manifestó Cibrián durante la entrevista. "Es para que puedan tener una vida distinta y que no queden guardados, porque no puedo usar tanta cantidad en los años que me queden. Como tanto he juntado, es el momento de ir más liviano de equipaje", concluyó.