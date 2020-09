Lo hizo de nuevo: Maribel Guardia volvió a enamorar a todos en pijama

La actriz y cantante costarricense de 61 años, Maribel Guardia, reveló hace unos días en una entrevista para el programa “Ventaneando” y dejó una historia que capaz pocos conocían. La ex esposa de Joan Sebastian indicó que una rara enfermedad que padeció casi la deja paralítica.

“Una vez me dio no sé, tenía como una embolia cerebral y me quedé paralítica y sin hablar”, reveló la actriz” indicó Maribel.

Volviendo a la nueva fotografía compartida por Maribel Guardia en su cuenta de Instagram personal que deslumbró a sus fans. En la misma podemos observar a la morocha luciendo un short y musculosa estampada con el personaje Mickey Mouse.

“Midiéndome esta pijama de @ramirez.ale.1044 y te quiero recordar que mañana nos vemos en mi programa @maribelguardialive donde la vamos a pasar muy bien 💜😍Dulces sueños” fue el texto que eligió Guardia para acompañar su foto.

Esta reciente pic de la ex mujer del cantante Joan Sebastian superó rápidamente la barrera de los 140 mil likes y casi 1700 comentarios por parte de sus fans.