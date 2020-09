¡Harta del ninguneo! La Bomba Tucumana presentó su renuncia en vivo al Cantando 2020

Anoche, Gladys La Bomba Tucumana protagonizó una nueva polémica en el Cantando 2020: volvió a quejase del vestuario y abandonó el estudio amenazando con su renuncia.

Todo comentó cuando Ángel de Brito le pregunto qué le había pasado a su vestuario. "Tuviste una agarrada con la chica del vestuario, que no te gustaba la ropa, que no hay telas para vos, llanto, grito, todo", comenzó diciendo el conductor. "A este envase le pueden poner cualquier cosa", comentó y luego disparó: "Tuve que llamar a la producción. Pasan vestidos alucinantes y el mío es de una tela… Cuando vean el de Flor Torrente se caen... Me voy a poner lo que a mí me gusta, quiero tapar mis brazos. Tengo 55 años", dijo la cantante.

Luego de su presentación, llegó el momento de las devoluciones: "No lo vi bien. Entiendo lo que te pasó, pero como cantante y artista tenés que dejar esas cosas abajo del escenario, cosa que acá no pasó", le comentó Karina La Princesita. "Tengo toda la experiencia del mundo, 40 años que me avalan como para saber separar", le contestó La Bomba.

Minutos más tarde, Gladys se mostró muy movilizada: "Quiero decir públicamente que dejo el certamen", expresó. "Lo lamento por mi hijo porque quiero que todo el país sepa el gran artista que es y el orgullo que siento. Pero todo tiene un límite. Yo vine en son de paz, pero hay cosas que exceden", continuó. "Yo no vine a competir y no tengo que demostrarle nada a nadie. Soy Gladys la Bomba Tucumana. Estoy acá porque quería que el país conozca a mi hijo. Me quiero ir ahora del estudio", concluyó realmente afectada por lo sucedido.