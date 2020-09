A lo Yanet García: la foto de Maribel Guardia que enamoró a todos

La actriz y cantante costarricense de 61 años, Maribel Guardia, no deja de deslumbrar a sus fanáticos con sus rutinas deportivas y looks. La ex esposa del cantante Joan Sebastian es dueña de un físico envidiable.

Maribel quien se mantiene muy activa tanto en la televisión como en las redes sociales. Actualmente se encuentra desempeñando como conductora en el “ProgramaHoy” de la señal Televisa.

En las últimas horas, Maribel Guardia compartió en su cuenta de Instagram oficial una deportiva fotografía que enamoró a todos sus fans. En esta imagen se ve a la oriunda de San José con un outfit de entrenamiento.

“Todos somos uno, somos iguales. Así como las olas son agua, así nosotros somos amor, soñamos ser olas separadas, pero pertenecemos al mismo mar” fue el positivo mensaje que eligió para acompañar Guardia su reciente posteo.

La publicación recibió más de 13 mil likes y cientos de comentarios, entre los que se resaltan los de algunos followers que la compararon con la modelo Yanet García.