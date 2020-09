Se ve lo de abajo: el vestido traslúcido de Angelina Jolie del que todos hablan

La actriz y modelo estadounidense, Angelina Jolie, sigue cautivando a todos sus fans con las recientes fotografías que se dieron a conocer. Y si hay algo que no ha cambiado en ella con el correr de los años es su hermosa figura.

Por su parte, la actriz sigue enamorando a todo el mundo a sus 45 años, y es que desde sus comienzos siempre se ha mostrado como muy sexy y seductora, sin dejar de lado su rostro luce y tierno.

Recientemente, se dio a conocer una imagen donde se la puede apreciar a Jolie posando en el piso con un vestido muy transparente, con un bordado de flores por demás infartante. Algo característico de ella eran sus fotografías con poca vestimenta, siempre mostrando su hermosa figura y algunos tatuajes.





Con el correr de los años, la ex esposa de Brad Pitt comenzó a no mostrarse tanto, y se inclinó por looks compuestos por trajes o pantalones. Pero si hay algo que sus fans no van a olvidar es distintas sesiones fotográficas, donde se la podría ver muy sensual y atractiva.

Aunque algunas de las últimas pics compartidas por fandom dedicadas a Angelina datan del año 2002 aproximadamente, sigue generando suspiros entre sus seguidores de todas partes del mundo, quienes no dudan en colapsar las redes con miles de comentarios y likes.