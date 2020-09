¿Qué pasó? La China Suárez y Benjamín Vicuña suspendieron su boda

Anoche, en una nueva emisión de Por el Mundo, Marley contó con la presencia de La China Suárez desde su hogar. La actriz presentó públicamente, por primera vez, a su hijo Amancio, producto de su amor con el actor chileno Benjamín Vicuña.

En el programa rememoraron el viaje que la actriz y el conductor del ciclo realizaron a Israel y recordaron que la gente pensaba en las calles que ellos habían contraído matrimonio por cómo iban vestidos. "Yo no sé si Benjamín sabe que nosotros estamos casados", bromeó Marley.

"Decile, Ale. Ya fue, nos casamos. Yo tengo los papeles", le respondió la actriz al aire. En ese momento, el papá de Mirko aprovechó para indagar sobre su situación afectiva. “¿Te vas a casar vos al final?", preguntó curioso.

“Ya está, ya fue. ¿Para qué?”, respondió ella y reconoció que la pandemia fue “una buena excusa” para finalmente decidir que no pasarán por el altar ni por el Registro Civil. “Ya fue. Ya medio que pasó. No hace falta. No siento que lo necesitemos”, indicó.

“Se quieren igual. No es necesario el papel para cambiar eso”, señaló Marley. “Sí, después divorciarse es un lío...”, bromeó ella. “¡Pero no te vas a divorciar!”, afirmó sorprendido el conductor. Picante, la China cerró: "Son el tipo de chistes que les gustan a ustedes”.