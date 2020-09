Se rindió: Marcelo Polino habló sobre una dura batalla en su vida

Este sábado Andy Kusnetzoff contó con invitados de lujo en su programa PH, Podemos hablar. Uno de ellos fue el reconocido periodista de espectáculos Marcelo Polino. Allí, el comunicador abrió su corazón y sorprendió al revelar qué es lo que más lo conmueve en su vida.

Frente a frente con Flor Vigna, la bailarina le preguntó: "¿En qué sos vulnerable?". Sin dudarlo, Polino confesó al aire: "Soy vulnerable con el tema de los niños. Quizás es porque nunca pude ser padre, trabajo con minoridad en riesgo y eso me vulnera de una manera tremenda. Ver a un chico que se te agarra de la pierna y dice ‘llevame, llevame’. Trato de no llorar, me subo al auto y me largo a llorar muchísimo. Tengo muchos ejemplos. Fui a una casa cuna a apadrinar chicos el año pasado y una nenita, toda conectada con agujas, estiraba los brazos para abrazarme. Y eso no lo pude aguantar. Esas cosas me vulnera mucho. La niñez me vulnera".

A su vez, el ex jurado del Bailando por un sueño reconoció que luego de una dura batalla decidió bajar los brazos y que ya perdió las esperanzas de tener su propio hijo. "Ya no busco adoptar. Me ganó la burocracia. Hay que hacer una carpeta, que la vas renovando cada dos años. Cada dos años, tenés que hacer todo de nuevo, los estudios, vienen a tu casa de nuevo, es un lío muy grande. Ocho años es un montón, la verdad. Yo me tomé una década intentando adoptar. Era otra persona hace diez años atrás", afirmó. Y agregó entre risas: "Si siguiera intentando, el chico me va a decir ‘abuelo’ cuando vaya a buscarlo".

"Te agota el sistema. Los niños no tienen voto, así que se vuelve todo más complicado. El 80% de los padres adoptantes quieren bebés, ese otro 20% va entre los dos y los cinco años. Y después, los más grandes, es muy difícil que los adopten", continuó.

"Yo quería un chico preescolar. Yo cuando empecé a boquear en la tele, hablé con Mauricio Macri y me dijo: ‘te vamos a ayudar’. De la nada, para que me calle, me ofrecieron cinco niños. O sea, de ningún niño pasaron a ofrecerme cinco hermanitos. Era muy difícil, no podía tener cinco niños. Cuando levantás la voz, te escuchan. Hablé con todos yo. Todos se conmueven, te abrazan, se sacan la foto, pero ninguno hace nada", cerró.