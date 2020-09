Camilo le dedicó una canción a Evaluna y provocó millones de reacciones de sus seguidores

View this post on Instagram

u201cVIDA DE RICOu201dud83cudfe0 Lunes ud83cudde8ud83cuddf4 ud83cuddf2ud83cuddfd: 5pm ud83cuddeaud83cuddf8: Medianoche ud83cuddfaud83cuddf86pm EST 3pm PST LA TRIBUu26faufe0fud83dudd25 Mu00fadense con nosotros! Si quieren escucharla antes que todos, vayan al link en mi Bio!