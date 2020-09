“Me va a extrañar”: el desopilante video de Lionel Messi cantando como Ricardo Montaner

El cantautor venezolano de 62 años, Ricardo Montaner, publicó un video que hizo reír a muchos de sus millones de seguidores. El músico ha sido muchas veces comparado físicamente con el futbolista Lionel Messi y ya lo toma como algo natural.

Ricardo compartió en su cuenta de Instagram personal un desopilante video. En el mismo se puede ver una edición de su canción “Me va a extrañar” con la letra original, pero con la cara de Lionel.

El humorístico material posee un subtitulado donde Lionel Messi le canta una canción futbolística de un supuesto adiós al club Barcelona.

“Lo pidieron, aquí está ... nos van a extrañar ... “fue el texto que eligió Ricardo Montaner para acompañar su viral posteo donde también etiquetó al club culé.

Aquí les compartimos la canción completa que canta “Lionel Montaner” "Me va a extrañar, al despertar. En los paseos contra el Madrid, cuando el partido llegue a su fin. Me va a extrañar, al suspirar, porque el suspiro será por mí, porque el vacío lo hará sufrir. Me va a extrañar, y sentirá que no habrá Liga después de mí, que no se puede jugar así. Me va a extrañar… Cuando tenga ganas de jugar una final".