Ángel de Brito fulminó a un famoso actor argentino: "Payaso, milico y pelotu..."

Este martes, en LAM difundieron imágenes del actor y militante K Raúl Rizzo bailando en la calle, sin cumplir ningún tipo de distanciamiento social. Indignado por la divulgación del material, el artista envió audios y tuvo respuesta del conductor Ángel de Brito.

“¿Por qué sacaron el video ese al aire hoy? Yo te aclaré ayer. ¿Qué buscan?¿No tienen con qué armar un programa? Era para homenajear a los médicos eso, y ponían algún tema más. Eso era todo, ¿qué les pasa a ustedes? Qué malas personas son”, reclama Rizzo en un primer audio.

“Es ridículo. Rizzo, estuviste vos haciendo ese papelón en la calle. Es un mamarracho él y todos los vecinos que están ahí haciendo esto en medio de una pandemia”, arrancó el líder del magazine de El Trece.

Y remató: “¿Cuánto hace que no se habla de Raúl Rizzo por un tema laboral? Nunca”

“¿Lo hacen con el objetivo de buscar algún rating? Es una cosa con mala intención eso, la búsqueda de algo tan miserable como un poco más de audiencia. No tienen moral ustedes, es así. Yo no me meto con ustedes, así que ustedes no se metan conmigo. ¿Quién les dio permiso para hacer una cosa así?¿Yo autoricé algo de eso? Lo pasan a mis espaldas”, increpó Rizzo en un segundo audio.

De Brito tomó la palabra y expresó enfurecido: “¿Qué permiso necesitamos para pasar un video de la vía pública? Lo subieron los propios vecinos diciendo Covid fest, y él bailando como un loquito. El tipo dice Covid fest, no ´es unhomenaje a los médicos'. Es un payaso disfrazado y bailando como un pelot...”

A su vez, cuando en LAM recordaron que Rizzo recientemente pidió que la comunidad artística aisle a Luis Brandoni, el conductor remató: “Sí, bien milico. Bien milico... Tienen la moral tan podrida que siempre te quieren involucrar en lo que hacen ellos. 'Que hay un complot', ¡no existís, Rizzo!”