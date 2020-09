La hipótesis tras el choque de Romina Malaspina: "Venía de chonguear"

Romina Malaspina volvió a ser noticia. La conductora de Canal 26 protagonizó un accidente de tránsito el viernes por la madrugada. Tras reconocer que "se quedó dormida unos segundos", muchos comenzaron a preguntarse qué hacía a esa hora al volante.

Mercedes Ninci intercambió unos mensajes de WhatsApp con la joven y los compartió en Bendita. Dicho relato dio paso a una picante teoría a Edith Hermida sobre el choque.

"Yo le pregunté a Romina '¿ibas a trabajar o volvías de alguna salida?'", dijo la panelista. La rubia respondió: "Sí, tenía una producción con un marca, temprano, y por la noche no estoy pudiendo conciliar el sueño. No descansé casi nada y, obviamente, no pude hacer la producción".

"¿Venías de estar con Ecko?", le consultó la periodista. "No, venía de mi casa", contestó la joven. Entonces, Mercedes fue por más: "¿Estás de novia con el rapero?". Y Romina respondió: "No, no tengo en mente estar de novia, por ahora".

Completamente descreída de la veracidad de sus dichos, Edith disparó: "La duda es si iba para la casa o se iba. Para nosotros venía de chonguear".