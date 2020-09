La palabra de Romina Malaspina tras su confuso accidente: "Me pasé de rosca"

Romina Malaspina fue noticia una vez más. El motivo no fue por algún posteo subido de tono en su redes sociales o por la elección de su outfit para la conducción de su noticiero en Canal 26.

Esta mañana protagonizó un fuerte accidente automovilístico cuando circulaba a bordo de su camioneta por Palermo. La modelo impactó contra un colectivo en las inmediaciones del Campo Argentino de Polo.

En un principio, negó la información, en diálogo con Teleshow. "No soy yo. Qué raro. Es el mismo auto pero de otro color: el mío es negro. Es parecido, pero está chocado... Recién me levanto", había declarado.

Más tarde, decidió utilizar su cuenta de Twitter para confirmar la noticia: "Hola. A todos los que se preocupan por mí, les cuento que estoy bien, gracias a Dios. En reposo en casa. Más por el susto que por lo que sienta físicamente. Les agradezco de corazón su preocupación", publicó.

Según publicó el mismo medio, en declaración ante los efectivos policiales habría dicho que se quedó dormida. Más tarde, la conductora confirmó dicha versión. "Me quedé dormida. Yo, con el noticiero, me acuesto tarde. Me levanté muy temprano, y en el camino a casa me quedé dormida", afirmó en un audio que le envió a Sandra Borghi, que lo reprodujo en Nosotros a la mañana.

Luego, indicó por qué intentó negar la información: "Lo negué por mi familia, porque sabía que mi mamá se preocupa mucho. Ella sabía que (yo) venía muy estresada y me venía diciendo que tuviera ojo. Como que lo venía advirtiendo y efectivamente me pasó", explicó."Me pasé de rosca con el tema de dormir poco. Y acá estamos, con las consecuencias", finalizó Romina.