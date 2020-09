El Chaqueño Palavecino continúa internado en terapia: nuevo parte médico

View this post on Instagram

PARTE DE PRENSA OFICIAL Su00e1bado 19 de Septiembre 13:30 hs Parte Mu00e9dico Les contamos que el Chaqueu00f1o Palavecino se encuentra estable, sin cambios significativos con respecto al estado del du00eda de ayer, y afortunadamente sin avances negativos en el cuadro que presenta. Sigue internado en el u00e1rea de terapia y llevando adelante los tratamientos indicados por el cuerpo mu00e9dico. Nos comprometemos a informarles du00eda a du00eda sobre su estado de salud, y les pedimos que por favor no generen ni circulen comunicados erru00f3neos que generan mu00e1s preocupaciu00f3n au00fan. Desde ya volvemos a agradecemos a todos por preocuparse por la salud del Chaqueu00f1o y por todos los mensajes, oraciones y buenas energu00edas que le hacen llegar.