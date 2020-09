Juana Viale jugará una fuerte carta con un contundente invitado a solas

Este sábado, Juana Viale tendrá un mano a mano en su mesa con Jorge Lanata en La noche de Mirtha. A partir de las 21.30, la actriz y el periodista hablarán de la actualidad del país, en una semana que tuvo importantes anuncios económicos que trajeron amplia controversia.

Recientemente, Lanata opinó sobre el rol de viale como conductora. "Hace un buen programa. No me gusta cuando se equivoca, dice boludeces y después se desdice. Ahí me parece una tonta. Pero es divina y fotografía muy bien, como Graciela Borges. Me interesa más haciendo el programa que como actriz", expresó el periodista en el programa Mujeres.