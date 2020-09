Nacha Guevara confundió a un participante con Maluma y estallaron las burlas en las redes

Charlotte Caniggia debutó anoche en el Cantando 2020 e interpretando el tema "Mayores", de Becky G y Bad Banny. Su performance no fue de las mejores, pero estuvo muy bien acompañada por Cristian Sergio, a quien por su look los conductores del ciclo, Ángel de Brito y Laurita Fernández, apodaron Maluma. Pero lo curioso fue que, llegado el momento de la devolución del jurado, Nacha Guevara creyó que estaba frente al auténtico cantante colombiano.

"Cuando ya creíamos que nos habíamos librado de lo peor....Éramos pocos y parió la abuela. El tema bien elegido: si lo eligió ella un punto por eso", empezó diciéndole la artista a Charlotte. Y luego preguntó por su compañero, a quién desde su lugar en el estrado no podía visualizar muy bien.

Así, los conductores repitieron en tono de broma: "Es Maluma". Pero la jurado no entendió el chiste y, para sorpresa de todos, señaló: "¡Con razón! Yo digo: ‘¡Qué bien que canta!’ ¿Viste que yo te digo que no conozco a nadie? ¡Es cierto! No: bien, muy bien. Un lujo de compañero tenés, ¿eh?".

Rápidamente, las redes se hicieron eco de lo sucedido:

Nacha Guevara creyó que el compañero de Charlotte Caniggia era Maluma: “Con razón canta tan bien” - Infobae https://t.co/jlOJrEckGH — MechauD83DuDE37 (@CumbiaNena6) September 16, 2020

nacha guevara se creyo que el cantante de charlotte era maluma en serio skskssksksks — ? (@trustswanqueen) September 16, 2020

NACHA GUEVARA PIENSA QUE ESTÁ MALUMA EN EL CANTANDO — Tola Bolonja. (@TolaBolonja) September 16, 2020

Nacha Guevara cree que es Maluma de verdad#cantando — Raúl Lecter -#DesafueroYRestituciónDeLoRobado (@ROL1908) September 16, 2020