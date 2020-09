Flor Peña prendió fuego la red "beboteando" con un gran escote

View this post on Instagram

ACu00c1, BEBOTEANDO CON MI MAQUINITA ud83dude0f . Feliz de contarles que sigue en PROMO la Lumi Spa en @tiendaspa_ ud83cudf89 Yo me volviu0301 faaan de este tratamiento que es RAu0301PIDO y EFECTIVOu203cufe0fAdemau0301s me saca todo el maquillaje, me deja la piel utlra suave y ayuda a la renovacion Celular ud83euddd6ud83cudffcu200du2640ufe0fu2728 . Va a ser tu mejor compra ud83dude0d porque tiene resultados comprobados y garantiu0301a de satisfacciou0301n ud83dudc4cud83cudffb . Sigan mi pau0301gina ud83dudc49ud83cudffb @tiendaspa_ ud83dudc48ud83cudffb asiu0301 las pueden asesorar seguu0301n su tipo de piel y pueden ver los TREMENDOS COMBOS que armamos por el mes de la primavera ud83dudc90 . #ChauMakeUp #ChauPuntosNegros #ChauAcne #ChauOjeras