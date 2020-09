¡De mal en peor! Confirman otra mala noticia para "Mujeres"

A cuatro semanas de su debut, el programa Mujeres de El Trece sufrirá cambios en su duración por cuestiones de rating. El ciclo que conducen Soledad Silveyra, Teté Coustarot, Gunda Fontán, Jimena Grandinetti y Roxy Vázquez no logra mejorar su promedio de audiencia y pierde todos los días con Cortá por Lozano de Telefe.

Según publicó el sitio PrimiciasYa.com, el programa irá desde este viernes hasta las 15:45, perdiendo 15 minutos de aire .

Luego, comenzará Darío Barassi con su ciclo de entretenimientos diario 100 argentinos dicen. Por su parte, Mamushka con Mariana Fabbiani seguirá a las 17hs.

Recordemos que hace unos días, Solita se vio envuelta en rumores de disputas internas con sus compañeras, en particular con Coustarot, y de abandono del programa.

Solita aprovechó su regreso del lunes al piso del programa para explayarse al respecto. "Se planteó en el primer programa que se hiciera una presentación no tradicional, como una especie de presentación diferente. Esa idea, nosotros estrenamos, cuando estrenamos, estrenamos sin ensayo de cámara, fue un toro realmente", se sinceró sobre el estreno del nuevo ciclo, para luego referirse puntualmente a las versiones.

"Nadie habló conmigo, la única que habló conmigo, que me llamó cuando salí el viernes de acá, fue Fernanda Iglesias", destacó, a quien le dolió mucho que hablaran de una supuesta pelea con su colega. "Te juro que eso no me entra en la cabeza, no lo puedo entender, no le encuentro explicación", concluyó.