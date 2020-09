Soledad Silveyra sin pelos en la lengua, lanzó una dura amenaza al aire

Ayer, en una nueva emisión de Almorzando con Mirtha Legrand, Soledad Silveyra estuvo como invitada al programa y se refirió a los rumores de pelea con Teté Coustarot, su compañera en el ciclo Mujeres de eltrece. Indignada hizo un fuerte descargo en la mesaza.

"¿Qué pasó con Teté? Decían que no volvías...", le preguntó Juana Viale a su invitada en el medio del almuerzo. "Mirá, hay una frase que me encanta de una serie que estoy viendo: 'el éxito no es definitivo, tampoco lo es el fracaso, lo único que importa es el valor para seguir adelante'", arrancó Solita.

Y posteriormente continuó sin pelos en la lengua: "Así que les voy a decir a todos aquellos que se metieron conmigo, con mis 56 años de profesión, que dijeron que me había peleado con Teté, que venía primero a tu mesa, que se metieron con mi trabajo: que tienen todo el derecho del mundo a criticarme, por supuesto que sí, pero a mentir, a decir que me peleé con Teté, a decir que soy una mala trabajadora, con eso no se metan", indicó furiosa.

"A los que hablaron mal no te cruces por mi camino porque te espero bonito", agregó señalando a la cámara que tenía enfrente. "Con nombre y apellido", le pidió Juana. "Lo largo, lo largo", contestó entre risas la actriz.

"No, pero es que de verdad, es una falta de respeto, ¿por qué tienen que inventar? Además, ¿sabés qué pasa Juana? Yo me pasé todo el tiempo hablando del equipo porque de verdad lo que quería era que mostráramos cinco mujeres unidas porque es lo que necesitamos como género, es una lucha de nuestro género, entonces ya se metieron ideológicamente conmigo", agregó.

"Me tocaron un lugar donde no, eso no se hace, no se hace. Respeten el trabajo de los demás. Son muchos años de trabajo para tener que soportar semejantes injurias. He dicho todo", concluyó.