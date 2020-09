Contundente respuesta de Flor Peña a una fan que le dijo que "solo se dedica a mostrar el or..."

Florencia Peña posteó una foto de Eduardo Miguel Prestofelippo, el youtuber de 28 años conocido como El Presto, posando junto al dictador Jorge Rafael Videla. Recordemos que el joven fue imputado por los delitos de amenazas, incitación a la violencia colectiva y aliento al odio de personas por sus ideas tras un comentario sobre la vicepresidenta Cristina Fernández.

Videlista? Estoy re sorpresa uD83DuDE01 https://t.co/4TjkwRuIYN — Florencia Peña (@Flor_de_P) September 11, 2020

Como sabemos las redes sociales muchas veces son territorio de intolerancia, y tras el posteo de la actriz, una usuaria replicó: "¿Desde cuándo publicás cosas serias? Yo creí que solo te dedicabas a mostrar el or...", a lo que Flor respondió: "Yo me tomo el or... con mucha seriedad compañera".

"¿Qué invalida? Mostrar el or... muy lindo que tiene claramente y poner cosas 'serias'. ¡Puede eso y mucho más!", agregó otra usuaria en defensa de la artista. Pero la hater de Peña retrucó: "Callate pelotu.... Fomentar la cosificación y venta de mujeres como cachos de carne atrasa la lucha de todas".

"La violencia es el orto", finalizó Peña marcando la debilidad del argumento de su atacante, quien se llamó a silencio y borró los comentarios.