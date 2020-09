El Chaqueño Palavecino dio positivo de Covid-19

View this post on Instagram

PARTE DE PRENSA OFICIAL El Chaqueu00f1o Palavecino suspende su participaciu00f3n en La Fiesta Nacional de la Nuez luego de dar positivo en Covid-19. En el du00eda de ayer, luego de advertir su00edntomas de tos y malestar en la garganta, Oscar Esperanza Palavecino se realizu00f3 el hisopado, recibiendo por la noche la confirmaciu00f3n del resultado positivo. A modo de llevar tranquilidad, les contamos que Oscar se encuentra bien, haciendo reposo en su casa en Rosario de Lerma, Salta, cumpliendo con el correspondiente aislamiento. Pero lamentamos informar que a consecuencia de esto, deberu00e1 suspender su participaciu00f3n en el Fiesta Nacional de la Nuez programada para el pru00f3ximo 19 de septiembre. Los mantendremos informados sobre la evoluciu00f3n de su salud. Saludos