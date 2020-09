¡Bomba! Magalí Mora fue deportada de Miami: el controversial motivo

Magalí Mora se alejó de los medios hace ya un tiempo. Con un perfil completamente distinto se volcó por completo a su trabajo como modelo y sus estudios de derecho. Pero esta semana la morocha vuelve a ser noticia: le encontraron dos cigarrillos de marihuana en el aeropuerto de Miami y fue deportada a la Argentina.

Rodrigo Lussich fue el encargado de contar la primicia en Intrusos. La modelo viajó a los Estados Unidos esta semana. Cuando llegó a Migraciones le hicieron preguntas de rutina, como cuál era el motivo de su viaje, cuántos días pensaba quedarse y cuánto dinero llevaba encima, pero después la llevaron a una sala cerrada para interrogarla.

"Me hicieron de vuelta las mismas preguntas y yo respondí lo mismo. Después me piden el celular, que es algo que hacen con todos por una cuestión de protocolo, no solo a mí, y lo revisan. Después quieren revisar mi valija. ‘Sí, revísenla, no hay problema’, les dije. Salimos de ese hall y me llevan a un lugar con una mesa larga. Me hacen jurar que todo lo que tenía en la valija era mío y que nadie me había dado nada. Lo juro y me empiezan a sacar las cosas. Yo estaba re tranquila. Pero abren la cartera y tenía dos porros", relató en exclusiva para Teleshow.

"Me quedé helada. Es una cartera que no usaba hace millones de años y la guardé en la valija sin mirar. Imaginate si voy a llevar dos porros cuando en cualquier país del mundo si querés comprar conseguís lo que sea, ¿no? No voy a ser tan tonta de querer llevar dos porros a los Estados Unidos”, declaró.

"Me hicieron un quilombo bárbaro porque llevaba mucho dinero. Me empezaron a preguntar si trabajaba para la droga, si vendía o si tenía más. Estuve declarando seis horas. Después de eso me informan que me iban a deportar a mi país", relató.

"Me tuvieron hasta el miércoles a las ocho de la noche, que salía el vuelo, en un cuarto de dos por dos, donde tenía que hacer hasta mis necesidades. Tuve ataques de pánico porque era la primera vez que tuve que pasar una situación así. Pedí por favor que me dieran mi medicación, clonazepam, que tiene prescripción médica por mi psiquiatra", continuó con su relato.

Además de deportarla, le quitaron por cinco años la visa para ingresar a los Estados Unidos: "No se trata de los dos porros en sí, sino de la cantidad de gramos. Tienen como un protocolo por el cual no importa si tenés un porro, dos o diez: ellos juzgan por el delito en sí. Dependiendo del grado del delito que vos cometas tenés una pena. En este caso, como lo mío fue mínimo, la pena fue mínima. Pero si hubiese llevado un poco más quizás estaría presa, o bajo fianza, que llega hasta los 250 mil dólares".