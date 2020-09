Superó a Shakira: Daddy Yankee sorprendió con el contrato más millonario de la historia

View this post on Instagram

@kendokaponi mi palabra es ley. Te dije que una vez salieras iba a darte alas para verte volar alto. Asiu0301 como le demostreu0301 mi respaldo desinteresadamente a @elrealtempo, @anuel, @pacho_alqaedas y el comeback de @nickyjam y los vi crecerse en la 2nda oportunidad que les entregou0301 la vida; mi mayor deseo es verte triunfar al igual que ellos. Siempre iu0301ntegro a mis convicciones y al cou0301digo con el que creciu0301. Espero que este tema sea de bendiciou0301n para tu vida y tus seres queridos. NUNCA PODEMOS DARNOS POR VENCIDO EN LA OSCURIDAD PORQUE SIEMPRE HAY UN NUEVO DIu0301A! u2600ufe0fSIEMPREu2757ufe0f#DonDon #Jefe