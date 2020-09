“Pensé que me estaba volviendo loco”: J Balvin reveló como fueron sus días más oscuros

El cantante y actor colombiano de 35 años, J Balvin, participó de una entrevista con Enrique santos en su IGTV y habló sin tapujos de sus problemas con la depresión. El novio de la modelo Valentina Ferrer realizó esta importante acción este pasado jueves 10 de septiembre, en el día de la prevención del suicidio.

“Yo pasé por todo eso. Iba en contra de cualquier ayuda psiquiátrica porque decía que era para locos. Fue a lo último a lo que acudí aunque debería haber sido lo primero. Tenía como un tabú. Tenés que tener la humildad de reconocer que necesitas ayuda y que el cerebro es un órgano como cualquier otro” inició José Álvaro Osorio Balvín, nombre real del artista.

“Me decían ‘Tú tienes todo y estás deprimido’. Yo creo que nadie bajo su voluntad quiere estar pasándola mal”, contó mostrando que no lo hacía queriendo. “Uno no puede confundir tristeza con depresión. La depresión va más allá. Es estar viviendo y sintiendo que la vida no tiene sentido. Llegué a estar en eso 100%. Yo no sabía que era una depresión” continuó con su duro relato J Balvin.

“Ahí me di cuenta que uno no es lo que tiene. Mi primer ataque de pánico fue hace unos 7 u 8 años. Tienes miedo al miedo, no te quieres mover, no te quieres levantar porque crees que va a pasar algo. Siempre estás pensando y lo que viene y que no va a estar bien. Empiezas a llorar sin saber por qué” prosiguió Balvin.

“Llega un momento de la depresión que llegas a despersonalización. Te sientes fuera del cuerpo, y no sabía que era eso. Pensé que me estaba volviendo loco. Cuando tomé la decisión de ir al psiquiatra y tomar medicamentos, los síntomas fueron disminuyendo. Lo he logrado controlar, la última fue hace 4 meses, pero no me da mucho”, contó. Y agregó: “Ahora lo puedo prevenir, no puedo hablar del control. Soy plenamente consciente. A veces estoy súper alerta porque no quieres que vuelva a pasar” amplió la pareja de Valentina Ferrer.

“La primera vez que supe que tenía depresión y que me dio ansiedad, en el nivel que estaba de reconocimiento era una situación más local y lo compartí. La más reciente fue hace 5 meses, ya tenía más impacto. Yo vine con una misión de humanizar a los artistas. El cuento de ‘Somos perfectos’ no me lo creo” y“No quiero que la juventud nos endiose porque no somos dioses y no estamos por encima del bien ni del mal. Contando esto salvamos muchas vidas” finalizó con su importante mensaje J Balvin.