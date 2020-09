Las burlas a Martín Baclini tras su retoque estético: "Sos Flor Peña"

Martín Baclini estuvo como invitado al programa Los ángeles de la mañana y allí reconoció que se hizo un retoque en la cara para su debut en el Cantando 2020.

El ex de Cinthia Fernández conversaba con las panelistas sobre sus fotos junto a una chica rubia que él definió como una amiga. "Fui a tomar algo en la puerta de mi edificio. No tengo nada que ocultar", declaró. E inmediatamente el conductor del ciclo de las mañanas de El Trece le preguntó: "Estás bien físicamente. ¿Te hiciste la cara nueva?". Rápidamente confió: "Bótox. El tipo es re sincero. Me puse bótox".

De Brito le señaló la frente y él lanzó con humor: "Sos Flor Peña, estás igual", disparó Ángel, a lo que Martín agregó: "Me convocó Charlotte, me llamó para ver si quería estar, le dije por supuesto y me puse las inyecciones".

Desde sus redes sociales, Cinthia Fernández no tardó en reaccionar: "¡Cuánto botox! jajajaja por el zoom de las nenas me pierdo de reírme fuerte un rato. ¡Cuánto meme LAAAAAMM!", expresó la panelista.

El empresario rosarino en la entrevista se refirió a la acusación de Fernández contra Agustina Agazzani por haberle robado una importante suma de dinero a Baclini, una denuncia que ya había realizado Yanina Latorre hace un mes en Los ángeles de la mañana.

Cuanto botox uD83DuDE33 jjjajajaja por el zoom de las nenas me pierdo de reírme fuerte un rato. Cuanto meme LAAAAAMM — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) September 9, 2020

"Lo mío fue un préstamo, fue claro. Fue una vez, fue un viernes de marzo y después fue en abril de vuelta", dijo Martín. "Una vez, cuando pasa la segunda vez yo con todo respeto lo hago; es más, lo hice por depósito para quedarme tranquilo, pero no la juzgo, insisto. Después, seguramente estoy esperando que me llame. Nunca hablamos del tema, yo cuando hablamos que los dos coincidimos que cada uno haga su camino, nunca más, pasaron cinco meses y nunca me llamó para eso. Ahora, vos me preguntás ‘¿vos la llamaste y se lo dijiste?’. Ni en pedo me meto en eso, soy un caballero, no hablé nada, hace seis meses que no hablo", concluyó.