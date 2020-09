Se pasó de bella: el vestido de Maribel Guardia que se llevó todas las miradas

La actriz y cantante costarricense de 61 años, Maribel Guardia, no desaprovecha el tiempo y sigue deslumbrando a sus seguidores con sus mejores looks. La ex esposa del cantante Joan Sebastián es dueña de una envidiable figura física.

Maribel sigue mostrándose muy activa en redes sociales donde comparte sobre todo sus distintos outfits. La artista latina sube generalmente los looks que utiliza en el programa de televisión “Programa Hoy” o los atuendos deportivos y elegantes que elige en su hogar.

En las últimas horas, Maribel Guardia compartió en su cuenta oficial de Instagram una fotografía que enamoró a sus fans. En la misma se puede ver a la morocha luciendo un largo vestido floral acompañado con un delicado make up.

“Buenos días #septiembre, buenos días #vida 🌈buenos días #amigos 🌸BUENOS DÍAS DIOS y GRACIAS” fue el positivo texto que eligió Guardia para acompañar su postal.

Por último, la pic de la ex mujer de Joan Sebastian cosechó más de 44 mil likes y 600 comentarios en la red de la camarita.