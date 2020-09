Filtran imágenes de actor militante K bailando en una "fiesta del Covid"

Raúl Rizzo rompió la cuarentena sumándose a una autoproclamada “fiesta del Covid”. La grabación data del mes de mayo, cuando el aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia del coronavirus Covid-19 era mucho más estricto que el actual en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

En el video que salió al aire en Los Ángeles de la Mañana (El Trece), se puede observar al actor sin barbijo y en la calle bailando cumbia. Cabe recordar que recientemente Rizzo repudió a Luis Brandoni por haber convocado a la marcha del 17 de agosto, y lo acusó de "colaborar para que hayan más muertos e infectados".

Tras la divulgación de las imágenes, Rizzo retrucó: “Era desde la vereda. Eso es todo, no se rompió ninguna cuarentena ni hubo algún infectado. Hace rato que ya no se hace más nada de eso. No entiendo qué buscan a 3 meses de esto. ¿Qué están buscando? No pasó nada, la policía alguna vez pasó, y al ver de qué se trataba y las condiciones en las que se hacía, lo autorizó”.

Y finalizó: “Todas las noches se cantaba el Himno en homenaje a la gente de la salud, quienes están en la primera línea. No entiendo qué buscan con esto, realmente. Fue hace tres meses e inclusive nosotros, pensando que podía haber, paramos y no lo hicimos más. Pero no afectaba a nadie, en lo absoluto”.