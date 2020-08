Qué dijo Laurita Fernández sobre su supuesto romance con Tinelli

Tras los crecientes rumores de romance entre Laurita Fernández y Marcelo Tinelli, la bailarina y conductora decidió aclarar los tantos rotundamente en Twitter. Sobre todo cuando se especuló que el motivo por el que ella está actualmente al frente del "Cantando 2020" tiene que ver justamente con esa supuesta relación.

“No puedo creer el nivel de machismo que todavía se maneja. A los hombres no los cuestionan. Nunca. Me cansé de callarme. Por ser mujer deducen que me gané mi lugar por algo que es MENTIRA. INDIGNA tener que aclarar estas cosas", disparó Laurita en Twitter.

No puedo creer el nivel de Machismo que todavía se maneja. A los hombres no los cuestionan. Nunca. Me cansé de callarme. Por ser mujer deducen que me gané mi lugar por algo que es MENTIRA. INDIGNA tener que aclarar estas cosas. — Laura Fernández (@laufer4) August 7, 2020

El panelista Rodrigo Lussich indicó en Intrusos que el rumor está instalado y que se repite “como un mantra”. “Dicen 'claro, si está con Tinelli', como ella no estuviese capacitada para conducir un programa de esas características”.

Por su parte, la máxima autoridad de Laflia se encuentra soltero, aunque cada vez son más quienes afirman que la reconciliación con Guillermina Valdés es inminente.