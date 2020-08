Ventura rompió en llanto y puso en carne viva una terrible verdad

Luis Ventura rompió en llanto en vivo este jueves en el programa "Fantino a la tarde" al hablar sobre la gente que necesita salir a trabajar, miles de personas que eligen pelearla; y puntualizó en la dura realidad que se vive en sectores del conurbano bonaerense donde la gente no tiene para comer. "El tema es que no es la salud contra la economía, es la salud contra el hambre", expresó.

Y contó una experiencia familiar con uno de sus hijos. "Hay héroes que no cobran. Como mi hijo. Va a atender puntos vulnerables y les da de comer a la gente. No tiene ninguna obligación y nadie le paga ni un mango. ¿Pero sabés por qué va? ¡Porque tiene esto! (Se golpeó el pecho). Quiere a su patria, a su gente y a su pueblo. Yo le digo que no tiene que ir", delizó Ventura entre lágrimas.

"Tiene una edad, una familia y la ha formado. Pero el tipo va. Y va a laburar. Todos los días. Se pone barbijo, alcohol en gel, desinfecta el coche. Y no tiene por qué ir, pero va por amor", añadió.

"Vivo en un barrio vulnerable. Está todo bárbaro, quedate en tu casa, pero no tenés nada en la heladera. No tenés para morfar, no te entra un sope, ves cómo se mueren de hambre, ¿te quedás ahí esperando la vacuna?", finalizó.