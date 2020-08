La sorpresiva confesión de Paul McCartney sobre The Beatles

En una nueva entrevista con el portal GQ, Paul McCartney decidió dar su opinión sobre lo que describe como uno de los más grandes "malentendidos" de la separación de The Beatles, argumentando que no tenía otra opción más que demandar a la banda para proteger su música. Además, admitió que la canción "How Do You Sleep?", de John Lennon en plan solista, le resultó "dolorosa".

Recordemos que McCartney anunció oficialmente su salida de The Beatles en abril de 1970. Ese mismo año llevó a cabo una demanda en la que llamaba a la disolución formal del grupo.

Luego de varios años de batallas legales, le ganó los derechos de la música de la banda a EMI y a productor Allen Klein, quien tomó control de los negocios en 1969 después de la muerte de su mánager, Brian Epstein. "Ya que hice eso, pienso que la gente creyó que fui el tipo que destruyó a The Beatles y el bastardo que demandó a sus amigos", comentó McCartney.

Mary McCartney para GQ

"La única manera de salvar a The Beatles, Apple y lanzar "Get Back", que nos permitió lanzar también "Anthology" y todas estas grandiosas remasterizaciones de los grandes discos de The Beatles, fue demandando a la banda", añadió el músico.

McCartney reveló que, si no hubiera hecho aquél movimiento, The Beatles hubiera perdido los derechos de su música. "Como pueden imaginar, eso era horrendo y me dio algunos momentos terribles. Era una locura, pero era lo único que se podía hacer, ya que no había manera que todo el trabajo de una vida se desvaneciera en el aire”.

Luego, McCartney admitió que la canción "How Do You Sleep?", escrita por John Lennon para un disco solista, le resultó "dolorosa". El tema de 1971, incluido en "Imagine", fue escrito durante la pelea que llevó a que la banda se separara.

Según afirman muchos, la canción fue escrito en respuesta al LP de McCartney "Ram", que había presentado "Too Many People", una melodía llena de indirectas para su ex compañero donde se advierte la tensión y hasta un dejo de ira.

Entre un montón de indirectas que tiene la letra, lo más directo de "How Do Yo Sleep?" es cuando Lennon afirma que McCartney sólo hizo "Yesterday". Luego, suma algo peor: que su música, la de Paul, es música de fondo para sus oídos. "Debiste haber aprendido algo en todos estos años", dispara.

"Escuchas las historias desde varios ángulos y aparentemente entre las personas que estaban en la habitación cuando John escribía eso, estaba Klein. Entonces ves la atmósfera de 'vamos a buscar a Paul... vamos a joderlo con una buena canción" y esas cosas. Es verdad, fueron bastante dolorosas", comentó Paul sobre el tema.