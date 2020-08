Furioso, Luis Ventura disparó contra todos: "Hay mamarrachos que..."

Una vez más, Luis Ventura se refirió a la madre del Sol de México en su ciclo Secretos Verdaderos. Bajo el título del programa “Marcela Basteri está viva”, el periodista aportó nuevas pruebas para afirmar su hipótesis sobre la progenitora del cantante. A su vez, disparó contra todos los que lo criticaron por sus investigaciones.

"Es el programa número veintidós que hacemos de Luis Miguel, pero todos basados en investigaciones y fundamentados", comenzó su relato. "Acá el tema es simple, se hace un ADN con los familiares de Marcela y la historia se termina", continuó.

“Acá hay gente que habla por boca de ganso, hay mamarrachos, mequetrefes que nunca han investigado ni salido del ombligo en el que se encuentran. No saben qué es investigar. El trabajo periodístico no lo pueden entender. Si Marcela no está viva, que me lo demuestren con fundamentos. Nosotros ya hablamos con autoridades de Interpol y con familiares de sangre de ella”, indicó furioso al aire.

“Entonces, los papanatas que hablan desde la nada, nosotros no inventamos. Estamos hablando con gente que lleva la misma sangre que ella”, afirmó y a continuación mostró el DNI de las primas de Basteri, que llevan el mismo apellido.

“Nosotros no agarramos a alguien en la calle y le ponemos un micrófono y le damos cámara, lo que pasan es que ellas sólo aceptan venir acá porque este el programa que siempre trató este tema y donde está toda la información”, cerró.