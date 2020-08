El difícil momento que atraviesa Cathy Fulop y su familia

El viernes pasado, luego de presentar síntomas compatible con coronavirus, Catherine Fulop se realizó un hisopado: el resultado fue positivo. “La pasé mal. Me empecé a sentir muy mal de repente, tenía dolor de cabeza, pero desde que supe que Oriana tenía COVID-19 me la pasé con dolor de cabeza”, reveló la actriz venezolana a Teleshow.

El sábado por la noche debido a que se agitaba mucho cuando caminaba, fue internada y estuvo en observación en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT) en Barrio Norte. El domingo por la mañana recibió el alta médica y en estos momentos se encuentra aislada en su casa.

“Ahora no me falta el oxígeno pero tengo una sensación rara. Ya no tengo fiebre, pero sí mucho dolor de cuerpo”, indicó.