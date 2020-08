Indignada, Marcela Tauro disparó contra sus colegas

Días atrás, Marcela Tauro reveló novedades sobre el estado de salud de Eduardo Feinmann gracias a los mensajes que le envió la novia de este. Ahora, furiosa, la panelista de Fantino a la tarde, no se calló nada al opinar sobre la reacción que tuvieron sus colegas al enterarse que el periodista tenía coronavirus. Al parecer, uno de sus comentarios estuvo dirigido especialmente a Jorge Rial, su ex compañero en América.

“Quiero decir una cosa. A mí me pareció que el medio fue más hostil con Eduardo que la gente”, disparó. Luis Ventura le dio la razón y ella continuó: "A mi me han llegado muchas cadenas de oración, muchas cosas para Feinmann que yo se las estoy pasando, pero en el medio me parece que han hecho chistes, a ver. Vos no podés hacer chistes con alguien que está internado y en una situación así”.

Fantino dio su punto de vista y apoyó a su compañera. “Lo que pasa es que sale la miseria humana", aseguró.

Las acusaciones de Tauro se dieron al aire luego de que Jorge Rial hiciera un chiste en Twitter tras conocerse que que Mariano Obarrio, compañero de Feinmann en El Noticiero de A24, diese positivo de covid-19 al igual que el abogado y el doctor Claudio Zin.

"Confirmado. En el programa de Eduardo Feinmann hacían orgías", escribió en aquél entonces el conductor de Intrusos.