Se cansó: Karol G sube un video para callar los chismes sobre su cuerpo

La cantante y compositora colombiana de 29 años, Karol G, estuvo estas últimas semanas en el foco de los comentarios tras su participación de la entrega de los “Premios Juventud” 2020 y algunos contenidos compartidos en las redes sociales. Muchos usuarios de Internet empezaron a barajar la posibilidad de que la novia de Anuel AA este embarazada.

Ese mencionado rumor no prosperó y ahí entraron los haters a molestar con su figura física a Carolina Giraldo Navarro, nombre real de la artista. Comentarios de todo tipo se empezaron a ver en sus distintas publicaciones y redes sociales.

Ante estos desagradables mensajes Karol G tuvo la gran idea de compartir un video en las redes sociales para acallar rumores. En el mismo podemos ver a la latina imitando un video audio de TikTok en el cual explica su misma situación y su pensamiento al respecto.

“Este video es netamente informativo y es lo siguiente: en mi cuarentena, en mi caso particular, yo me la he pasado meta coma que coma que coma ¿Sí, sabe? Desayuno, almuerzo, comida, postre, merienda, cortitico, latitico, coma que coma” inició la pareja de Anuel AA.

Entonces yo sé que voy a salir de aquí subida de kilos. Y si usted me llega a encontrar en la calle, le pido de favor, que no vaya a hacer ningún comentario con relación a mi peso. Se van a callar y se van a guardar sus opiniones y sus comentarios porque yo aquí en mi casa tengo espejo y yo me veo todos los días. Y sé que estoy regia, divina, espectacular y gorda también” sentenció de manera tajante Karol G.