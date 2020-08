Pablo Echarri negó la insólita razón que habría generado su separación de Natalia Oreiro

A más de 20 años del fin del noviazgo de Natalia Oreiro y Pablo Echarri, "Tartu" Tartúfoli trajo a la actualidad un hecho que él destacó como el supuesto quiebre en la pareja en una nota con El Espectador, por CNN Radio, dando cuenta del insólito motivo que habría puesto en jaque a la pareja.

"Pablo había juntado un canutito y se preguntaba qué iba a hacer con esa plata que estaba en dólares. Los puso en el freezer para que no se los roben en una bolsa, tipo ziploc, con las patitas de pollo… Un día fue al supermercado y Natalia le preguntó: 'Che, ¿compró patitas de pollo?’, y Pablo tiro una frase tremenda: ‘Sí, comprá porque las que están en el freezer están podridas’. ¿Qué hace Natalia? Llega del supermercado con las patitas congeladas y, cuando ve la bolsa en el freezer, las tira. Así tiró el canuto que yo creo que era más de Pablo que de los dos y por eso se enojó tanto", dijo el periodista.

Sin embargo, las cosas no fueron tan así y Pablo lo aclaró en Agarrate Catalina, por La Once Diez: "Tartúfoli mezcló todo. Ese hecho fue real, eso sucedió, pero no fue ella quien las tiró. Había 5 mil dólares en una caja de patitas y una señora que limpiaba en casa, Eva, las tiró. Un día voy a revisar, tenía la necesitad de utilizar el dinero y la caja no estaba. Eva estaba ahí, le pregunté y me dijo que las había tirado a la basura. Pero como tuve muchísima buena suerte, fui al hueco que estaba al lado de la escalera, donde guardan las bolsas de basura, metí la cabeza adentro de la bolsa de basura y las patitas estaban ahí. Recuperé la plata". Y agregó: "Ese hecho no fue el fin de nuestra relación, fueron cosas más profundas".