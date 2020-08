Este será el extraño panel que acompañará a Rodrigo Lussich en su nuevo programa

View this post on Instagram

Con mucha alegru00eda les quiero presentar al gran equipo de #ElShowDeLosEscandalones que arranca por @americatv en unos du00edas! En la producciu00f3n general mi amigo; mi socio; mi hermano el gran @adrianpalla que estaru00e1 en cada detalle de todo lo que pase en el show. Y al aire una tribuna llena de alegru00eda dispuesta a bailar, cantar, reu00edr, informar, entretener y jugar: mis compinches @anamaferreira @natijota @juanoterook @sheilagallega Detru00e1s de cu00e1mara un Mega equipo de Producciu00f3n y tu00e9cnico con los mejores @lucasareccotv dirigiendo; Rafa Valladares musicalizando y los grosos #solpi #JulioChao @DiegoRoman armando un Mega equipo de producciu00f3n con #Emilse en la ediciu00f3n; todos para poner al aire un gran show para toda la familia! Bienvenidos !!!