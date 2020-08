Roxy Vázquez mostró su reencuentro con su hijo tras curarse del coronavirus

A pocos días del estreno de "Mujeres", Roxy Vázquez, una de las integrantes del elenco, anunció que había contraído coronavirus y por tal motivo tuvo que estar esta semana desde su casa y por videollamada.

"Es una gran noticia para mí, para mi familia y para la gente que me quiere. Tuve días difíciles, y después los síntomas fueron mejorando. Eran diez días de aislamiento, pero los médicos decidieron que fueran un poco más por mi trabajo, porque no uso barbijo en cámara", aclaró.

Roxy había contado en sus redes cómo fue el proceso de la enfermedad: "Pasé días feos, de fiebre y mucho dolor de cuerpo y lo peor de todo es que no sabés qué va a pasar ante cualquier falta de aire o fiebre, tener que llamar y quedás internada. Es difícil. Sobretodo complicado estar absolutamente aislada sin ver a mis seres amados, principalmente a mi hijo. Así es. Se llama realidad de lo que toca y solo puedo aceptarla. Lloré, me enojé, volví a llorar, me reí, todo eso y más. Tengo amigos de fierro que me dejaron cosas ricas en la puerta, aunque no tengo gusto ni olfato, pero eran cosas que se veían ricas".

Hoy pudo reencontrarse con su hijo, Rocco, después de 15 días de estar separados. Esto puso en su cuenta de Instagram: