Furor en TV: así fue el reencuentro de Florencia Bertotti y Juan Gil Navarro

Florencia Bertotti y Juan Gil Navarro se reencontraron en Cortá por Lozano, a 16 años del estreno de Floricienta, tras la exitosa reposición de la tira.

"Hace más de diez años que no nos vemos, qué bien estás Juan. Nos vimos en La dueña e hiciste de mi papá", lanzó ella entre risas. A lo que Juan respondió: "Trato de no recordarlo, pero lo trajiste vos".

Flor se mostró emocionada con la repercusión de la repetición de Floricienta. "Hay una cosa vintange que no puedo creer. Nos tomó de sorpresa. No hay un día de mi vida que no reciba algo lindo relacionado con Floricienta. Siempre lo sentí muy presente en mi día a día pero no me imaginé nunca que la reposición tuviera este recibimiento. Me da alegría porque la historia es muy linda. Es algo romántico de un tiempo que ya no es y es muy lindo".

Gil Navarro completó: "Es verdad que es un tiempo que ya no es, pero puede volver a ser. Comparto esta mirada romántica de pensar en buenos tiempos y que a los chicos les llegue la bondad, por la bondad misma. El programa se apoya en eso y lo que pasó hace 16 años vuelve a pasar porque es honesto".

Bertotti comentó emocionada:"Floricienta fue genuino. Lo disfrutamos, nos divertíamos. Trabajábamos mucho también. La energía que nos devolvían era recíproca. Todo fue mágico desde el primer momento. Siempre había muy buen clima de trabajo. Me acuerdo que en un momento pusieron gradas y venía público a las grabaciones".

Ambos coincidieron en decir que no volvieron a ver Floricienta porque son demasiado obsesivos. "Si sos obsesivo ves muchas cosas para corregir. Es muy lindo lo que pasa, se agradece. Es surrealista. No pudo creer que haya pasado tanto tiempo y que todo esté tan intacto. Es como disfrutarlo de yapa. En las redes me mandaron mensajes de todo el mundo, mucho cariño junto y se siente bien".

"Cuando se cumplieron 15 años de Floricienta se dio la posibilidad de hacer un teatro. Pero me daba miedo. Fue tan perfecto lo que pasó y me quedó tan lindo recuerdo de cada uno que me daba temor hacer algo, sin necesidad. No me gustaba la idea de aprovecharme de algo, no quería que se rompiera lo mágico que había sido. Mirá si hacemos el teatro y no va nadie. De hacerlo ahora, habría que aggiornar la historia", concluyeron ambos.